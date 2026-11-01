Зума заявив, що MK Party готова очолити муніципалітети ПАР — TimesLIVE

Президент партії uMkhonto weSizwe, відомої як MK Party, Джейкоб Зума на мітингу в Квамашу, ПАР, заявив, що політична сила готова очолити багато муніципалітетів. Виступ відбувся на заключному передвиборчому заході Sithatha Omasipala перед місцевими виборами 4 листопада.

Як повідомляє TimesLIVE, Зума сказав тисячам учасників мітингу на стадіоні Princess Magogo, що партія «поверне країну» та візьме землю під свій контроль. Він також заявив, що MK Party готова керувати муніципалітетами, де, за його словами, занепала система надання послуг.

Повернення після госпіталізації

Це була перша очна поява 84-річного Зуми після того, як 6 жовтня він знепритомнів в Умсінзі та був госпіталізований до лікарні Netcare St Anne’s у Пітермаріцбурзі. Там політик провів 11 днів, а 17 жовтня його виписали. Після цього він залишався під наглядом і пропустив міні-мітинг в Умгабабі наступного дня.

На сцену в Квамашу Зума вийшов разом із дружиною МаНгемою-Зумою. Він подякував людям, які бажали йому одужання, та сказав, що відчував їхні молитви. Також політик заявив, що, коли темношкірі люди голосують, країною мають керувати темношкірі люди.

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Обіцянки та опитування

Зума закликав підтримати MK Party виборців, невдоволених перебоями з водо- та електропостачанням. Кандидат партії в 65-му виборчому окрузі Деррік Мхізе заявив, що в разі приходу партії до влади в муніципалітеті Етеквіні пріоритетом буде безперебійне постачання води й електрики. Він також пообіцяв списати борги бідним мешканцям і людям із простроченою заборгованістю.

За останніми опитуваннями, наведеними виданням, в Етеквіні MK Party має 47% підтримки, Демократичний альянс — 21%, а Африканський національний конгрес — 10%. На загальнонаціональному рівні партія, яка вперше бере участь у місцевих виборах, має близько 12% підтримки.

MK Party створили у вересні 2023 року, а офіційно запустили в грудні того ж року. На національних виборах у травні 2024 року вона здобула 14,6% голосів і 58 місць, ставши найбільшою партією в провінції Квазулу-Натал.

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