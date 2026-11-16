Зупинка реактора у Швеції може підняти ціни на електрику — The Local Sweden

У Швеції реактор Forsmark 3 зупинили через коротке замикання в кабельному обладнанні. Через це в країні одночасно не працюють чотири з шести ядерних реакторів, а ціни на електроенергію можуть зрости, повідомляє The Local Sweden.

Подвійний вплив на південь країни

Аналітик енергетичного ринку Christian Holtz із Polite Energy зазначив, що зупинка Forsmark 3 означає скорочення виробництва електроенергії на півдні Швеції та може ускладнити її передавання з півночі на південь. За його оцінкою, особливо в середині та наприкінці тижня ціна може зрости на кілька десятків ере за кіловат-годину через похолодання і можливе послаблення вітру.

На вартість електроенергії також впливають високі ціни на газ у континентальній Європі та низький рівень води у водосховищах, зокрема на півдні Норвегії. Holtz порадив домогосподарствам зменшувати загальне споживання та, за можливості, гнучко обирати час використання електрики.

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Ремонт кабелю

Несправність виявили у п’ятницю. Черговий представник Forsmark Martin Danielsson повідомив газеті Aftonbladet, що проблему локалізували в одному кабелі, який необхідно замінити. Відновлення виробництва очікують до найближчої п’ятниці.

Із трьох реакторів атомної станції Forsmark наразі працює лише Forsmark 2. Forsmark 1 зупинений на планове щорічне технічне обслуговування.

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