Зусилля ООН щодо Кіпру на критичному етапі — Cyprus Mail

На Кіпрі зусилля Організації Об’єднаних Націй щодо просування врегулювання кіпрського питання перебувають на критичному етапі, заявив керівник пресслужби президента Віктор Пападопулос.

Наступним кроком може стати розширена зустріч за участю держав-гарантів — Греції, Туреччини та Великої Британії, а також Європейського Союзу. На ній мають вирішити питання відновлення переговорів щодо врегулювання, повідомляє Cyprus Mail.

Пропозиції президента Кіпру

За словами Пападопулоса, 19 пропозицій президента Нікоса Христодулідіса можуть допомогти вийти з глухого кута в питаннях методології переговорів, суті врегулювання та заходів зміцнення довіри. Він також заявив, що Христодулідіс робить усе можливе та демонструє добру волю для відновлення переговорів.

Напередодні Христодулідіс заявив, що розвиток подій у кіпрському питанні видається позитивним. За його словами, посланниця ООН Марія Анхела Ольгін під час телефонної розмови повідомила, що протягом вихідних можуть пролунати конкретні оголошення.

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Турецькі медіа повідомили, що Ольгін встановила для двох сторін дедлайн до п’ятниці для відповідей щодо заходів зміцнення довіри. Серед них — відкриття чотирьох нових пунктів пропуску та масштабне розмінування. Якщо ці заходи погодять, генеральний секретар ООН може зустрітися з Христодулідісом і лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом, після чого можлива розширена зустріч.

Візит глави МЗС Туреччини

Пападопулос також прокоментував візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до окупованої північної частини Кіпру. Він назвав його незаконним і таким, що заслуговує на осуд, а також заявив, що присутність Фідана свідчить про ухвалення ключових рішень щодо врегулювання в Анкарі.

Візит Фідана відбувається за кілька днів до запланованої на понеділок зустрічі Христодулідіса, Ерхюрмана та Ольгін. За даними турків-кіпріотської преси, глава турецького МЗС має зустрітися з Ерхюрманом, Уналом Устелем і Тахсіном Ертугрулоглу. Ерхюрман заявив, що турки-кіпріоти залишаються відданими діалогу й дипломатії задля врегулювання.

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