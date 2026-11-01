Звалище мармурових відходів у Кішангарху стало туристичною локацією — Al Jazeera

У Кішангарху в індійському штаті Раджастхан звалище мармурового шламу площею близько 121 гектара стало туристичною локацією. Білі пагорби відходів і заповнені водою котловани приваблюють сотні відвідувачів щодня: там фотографуються, влаштовують передвесільні фотосесії та знімають відео. Водночас мешканці сусідніх сіл скаржаться на проблеми зі здоров’ям і забруднення ґрунту та води, повідомляє Al Jazeera.

Тисячі тонн шламу щодня

Кішангарх є центром обробки мармуру та граніту: там працює майже 1 200 підприємств, на яких зайнято близько 25 тисяч людей. За даними Федерації індійської гранітної та кам’яної промисловості, щоденний обсяг бізнесу в цьому секторі перевищує 160 млн рупій. Щодня приблизно тисяча автоцистерн вивозить на відведений владою майданчик орієнтовно 5 500 тонн мармурового шламу.

Житель села Бхогіявас Багхарам Гурджар заявив, що звалище впливає щонайменше на шість сіл. За його словами, місцеві жителі мають інфекції дихальних шляхів, проблеми із зубами та шкірні алергії. Він також розповів, що пил осідає на полях і ускладнює вирощування сільськогосподарських культур.

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Дослідження та рішення трибуналу

Лікарка лікарні Ganga Narayan в Аджмері Адіті Гоял повідомила, що жителі Кішангарха стикаються насамперед із респіраторними та шкірними проблемами. За її словами, працівники мармурообробних підприємств є особливо вразливими до хронічних хвороб через тривалий контакт із токсичним пилом. Вона порадила використовувати маски для захисту від пилу.

Дослідження під керівництвом професора Центрального університету Раджастхану Лакшмі Канта Шарми виявило в ґрунті Кішангарха концентрацію силікату свинцю, що в кілька разів перевищує нормальний рівень. У роботі також зазначено, що концентрація дрібнодисперсного пилу PM2.5 перевищує нормативи якості атмосферного повітря, а частинки відходів розміром менш як 75 мікрометрів можуть поширюватися на значні відстані та робити ґрунт неродючим.

Минулого року еколог Друпад Малік звернувся до Національного зеленого трибуналу через можливий шкідливий вплив звалища на здоров’я та довкілля. Трибунал зазначив, що нерегульоване складування мармурового шламу забруднює підземні води й повітря, та доручив Раді з контролю забруднення штату Раджастхан забезпечити моніторинг, перевірки зразків і штрафи для підприємств, що порушують екологічні норми.

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