У Турині, Італія, німецький тенісист Александр Звєрєв вийшов до фіналу ATP Finals, перемігши Данііла Медведєва з рахунком 7:6 (7:0), 6:4. У вирішальному матчі престижного турніру восьми найкращих тенісистів року він зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом, повідомляє Der Spiegel.

Третій фінал для Звєрєва

Для Звєрєва це третій фінал ATP Finals після 2018 та 2021 років. Досі він не програвав у фіналах цього турніру й може здобути третій титул. Упродовж нинішнього розіграшу він не віддав суперникам ані сету, ані гейму на власній подачі.

Перемога над Медведєвим стала для Звєрєва дев’ятою в особистих зустрічах. Водночас Медведєв зберігає перевагу в очному протистоянні — 14 перемог.

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Алькарас переміг Шелтона

Карлос Алькарас у другому півфіналі обіграв американця Бена Шелтона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). Звєрєв назвав Алькараса та травмованого італійця Янніка Сіннера орієнтирами в тенісі, попри те що сам очолює світовий рейтинг.

Перед фіналом Звєрєв висловив сподівання на матч високого рівня. За його словами, під час тренування перед турніром він і Алькарас провели сет тривалістю понад півтори години.

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