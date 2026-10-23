Звільнений заручник Бохбот розповів про віру в полоні — Jerusalem Post

В Ізраїлі звільнений заручник Елкана Бохбот розповів, що під час полону в Газі його підтримували релігійна віра та прагнення знову побачити дружину, сина Реема й інших рідних. Про це він сказав у подкасті Армії оборони Ізраїлю за участю підполковниці резерву Тамар Авів, яка супроводжувала його сім’ю впродовж більш ніж двох років, повідомляє Jerusalem Post.

Віра та очікування зустрічі

За словами Бохбота, думка про возз’єднання із сином, дружиною та родиною була для нього головною опорою. Він також казав, що не хотів демонструвати ХАМАСу, що здався, і прагнув повернутися додому, аби показати стійкість.

Бохбот розповів, що в неволі дотримувався релігійних практик: щоранку молився з подякою за ще один прожитий день, а в п’ятницю ввечері та суботу тихо промовляв кідуш. За його словами, він робив це навіть тоді, коли поруч перебував бойовик.

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Підтримка сім’ї

Після звільнення Бохбот спочатку не впізнав людей, які його оточували, зокрема й Авів. Лише в гелікоптері він зрозумів, ким вона була, після пояснення матері, що офіцерка супроводжувала їхню сім’ю два роки.

Авів розповіла, що підтримувала батьків Бохбота, його дружину Рівку, сина, братів, сестер і невісток. Вона підтримувала постійний зв’язок із родичами, організовувала їхні зустрічі з військовими та урядовцями, передавала оновлення щодо наявної інформації й допомагала з повсякденними потребами.

Одним із найскладніших завдань для неї була підтримка маленького сина Бохбота. Авів згадала відео, на якому трирічний Реем сидів на ліжку, дивився на фотографію батька та просив його повернутися.

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