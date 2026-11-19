Звіт, замовлений урядом США у 2022 році, попереджав про суттєві ризики для національної безпеки через слабкі місця в телекомунікаційних мережах країни. Документ став доступним у межах судової справи; з ним ознайомилося Reuters, повідомляє Channel NewsAsia.

Попередження про структурні слабкості

Звіт замовило Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA). У ньому зазначено, що американські телекомунікаційні мережі мають «значні структурні вразливості» й можуть бути скомпрометовані з будь-якої точки світу.

У документі від червня 2022 року телекомунікаційну інфраструктуру США описали як таку, що перебуває в «небезпечній і нестійкій ситуації». Автори також вказали, що міжнародні з'єднання можуть надавати зловмисникам «довірений» доступ до мереж. У звіті наголошувалося, що можливість легко скомпрометувати національні мережі США з-за кордону ще не була широко усвідомлена.

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Кампанія Salt Typhoon

Американські посадовці раніше заявляли, що під час пов'язаної з Китаєм кібершпигунської кампанії Salt Typhoon у 2024 році хакери атакували дев'ять телекомунікаційних компаній. Серед названих компаній були Verizon, AT&T, T-Mobile і Lumen. За твердженням посадовців, зловмисники викрали аудіозаписи перехоплених телефонних розмов і великий масив даних про дзвінки.

За даними Bloomberg News, CISA не публікувало звіт протягом чотирьох років і протистояло тиску Конгресу щодо його оприлюднення. Агентство не надало негайного коментаря Reuters. Сенатор-демократ від штату Орегон Рон Вайден минулого року закликав оприлюднити документ, заявивши, що Конгрес мав би достатньо часу запровадити обов'язкові стандарти кібербезпеки для телефонних компаній до атак Salt Typhoon.

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