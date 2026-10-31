Звіт: дим пожеж в Індонезії міг спричинити 3560 смертей — ABC News Australia

Забруднення повітря димом від лісових і земельних пожеж в Індонезії могло спричинити 3560 смертей у вересні 2026 року. Таку короткострокову оцінку впливу дрібнодисперсного пилу PM2.5 оприлюднив Центр досліджень енергетики та чистого повітря CREA — аналітичний центр із Гельсінкі, повідомляє ABC News Australia.

За даними CREA, у вересні близько 57,8 млн жителів країни дихали повітрям із рівнем забруднення від нездорового до небезпечного. Оцінка смертності від пожежного диму виявилася удвічі більшою за серпневий показник.

Найбільше постраждали Калімантан, Ява і Суматра

Найбільше оцінених смертей припало на індонезійську частину острова Борнео, а також на острови Ява й Суматра та східні райони країни. У CREA зазначили, що у вересні рівні впливу PM2.5 в Індонезії більш ніж у сім разів перевищували річний орієнтир Всесвітньої організації охорони здоров’я. На Суматрі перевищення сягало десятикратного рівня, а в Калімантані — 24-кратного.

Частинки PM2.5 настільки малі, що можуть проникати до легень і кровотоку. ВООЗ пов’язує вплив такого забруднення з підвищеним ризиком захворювань і передчасної смерті. По всій Індонезії зафіксували понад 330 тис. випадків гострих респіраторних інфекцій.

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Вплив промисловості та транспорту

Дослідники також оцінили вплив забруднення, не пов’язаного з пожежами: виробництва електроенергії в містах, промисловості та транспорту. За їхніми розрахунками, ці джерела могли спричинити ще 1750 смертей у вересні. Загальна оцінка смертності від забруднення PM2.5 за місяць становить 5310 випадків.

На Яві, де розташована столиця Джакарта, від 73% до 80% смертей, пов’язаних із забрудненням повітря, або 1530 випадків у вересні, CREA віднесла до непожежних джерел — промисловості, автомобільних викидів і спалювання відходів.

За оцінкою монітора вирубування лісів Nusantara Atlas, за дев’ять місяців до вересня пожежі охопили понад 1,9 млн гектарів. Експерти пов’язують їх значною мірою з практикою розчищення земель вогнем, зокрема з боку лісозаготівельних, пальмових та гірничодобувних компаній.

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