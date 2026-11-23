У секторі Гази, Палестина, через руйнування внаслідок ізраїльської військової операції виникло масштабне забруднення води, ґрунтів і повітря, йдеться у спільному звіті гуманітарної організації Oxfam та Conflict and Environment Observatory. Автори звіту попереджають, що важкі метали, залишки вибухових речовин, азбест зі зруйнованих будівель і стічні води можуть становити небезпеку для палестинського населення протягом десятиліть.

Забруднення по всій території

Як повідомляє The Guardian, автори звіту використали супутникові знімки, дистанційне зондування, науковий аналіз та дані з відкритих джерел. Вони дійшли висновку, що забруднення в Газі є поширеним і серйозним та має істотні наслідки для громадського здоров’я і виживання цивільного населення.

За оцінкою Програми ООН з навколишнього середовища, ізраїльські військові операції призвели до утворення на території Гази понад 61 млн тонн уламків. Зруйновані житлові будинки, райони та інфраструктура стали великим осередком потенційно небезпечних матеріалів.

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Ризики для води та здоров’я

Виконавчий директор Oxfam International Амітаб Бехар заявив, що руйнування систем санітарії залишає людей майже без захисту від забруднення. За його словами, неочищені стічні води потрапляють у море та просочуються в ґрунт, а населення може зазнавати впливу токсинів через повітря, їжу, воду, забруднені ґрунти й уламки. Найвищі ризики, за його оцінкою, загрожують дітям і вагітним жінкам.

Авторка звіту, фахівчиня Oxfam із водопостачання та санітарії Лама Абдул Самад, зазначила, що ліквідацію наслідків ускладнює поширення забруднювачів серед міських руїн, сільськогосподарських земель, водних систем і ґрунтів. Доступ до багатьох районів також обмежують нерозірвані боєприпаси. У звіті наголошено на потребі провести детальну екологічну оцінку на місцях, очищення територій, моніторинг і спеціалізовану рекультивацію.

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