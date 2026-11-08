Звіт IMS: хронічний біль має половина жінок середнього віку — ABC News Australia

Приблизно половина жінок середнього віку відчуває хронічний біль, ідеться у звіті Міжнародного товариства менопаузи (IMS). Жінки можуть стикатися з таким болем до 70% частіше, ніж чоловіки, повідомляє ABC News Australia.

Хронічним вважають біль, який триває понад три місяці або регулярно повертається. У звіті IMS цей стан назвали таким, який часто недостатньо розпізнають, діагностують і лікують. Президентка товариства, акушерка-гінекологиня Університету Павії Росселла Наппі зазначила, що проблема хронічного болю в середині життя є важливою, але не отримує належної уваги.

Чинники хронічного болю

Точна причина більшої поширеності хронічного болю серед жінок невідома. Старша викладачка з науки про біль Університету Аделаїди Джейн Чалмерс пояснила, що вразливість до болю формується під впливом біологічних, психологічних і соціальних чинників. У жінок також можуть одночасно виникати кілька больових синдромів, зокрема фіброміалгія та хронічний тазовий біль.

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Під час менопаузи організм виробляє значно менше естрогену й прогестерону. Нижчий рівень естрогену може призводити до болю та скутості суглобів, а також ослаблення м'язів. Коливання гормонального рівня можуть сприяти мігрені. За даними IMS, біль у суглобах або м'язах під час перименопаузи відчувають майже три з чотирьох жінок.

Поширені прояви та допомога

Звіт зосереджений на трьох поширених проявах: м'язово-скелетному болю, мігрені та тазовому болю. Опитування понад 6 тисяч австралійців, проведене Chronic Pain Australia для Національного звіту про біль за 2026 рік, показало, що жінки в середньому повідомляли про 4,6 різних типів хронічного болю, зокрема мігрень, біль у спині, тазу, суглобах або нервовий біль.

Голова Chronic Pain Australia Ніколлетт Елліс наголосила, що різні види болю не варто розглядати ізольовано. Серед чинників, які можуть впливати на відчуття болю, фахівці назвали порушення сну, зміни настрою, недостатню фізичну активність, харчування та стрес. Лікарка Шерон Вейзі радить людям із болем звертатися до сімейного лікаря: окремим жінкам можуть допомогти менопаузальна гормональна терапія, фізична активність, здорове харчування, достатній сон і допомога фізіотерапевта.

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