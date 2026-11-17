Комерційні концесії для проєктів чистої енергетики та видобутку критично важливих мінералів у світі охоплюють орієнтовно 328 млн гектарів — площу, співставну з територією Індії. Таку оцінку містить звіт глобальної некомерційної організації International Land Coalition та ініціативи з моніторингу земельних угод Land Matrix, повідомляє Mongabay.

Масштаб запланованих проєктів

За даними авторів, 80% нанесених на карту територій припадає на проєкти, що перебувають на етапах розвідки або планування. Наразі працює приблизно п’ята частина таких проєктів.

Великі сонячні, вітрові, гідро- та геотермальні об’єкти охоплюють 159 млн гектарів. Водночас концесії на видобуток міді, літію, нікелю, кобальту та інших критично важливих для енергетичного переходу мінералів займають 239 млн гектарів.

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Перетин із землями громад

У звіті зазначено, що половина всіх концесій для видобутку мінералів для енергетичного переходу, які охоплюють приблизно 120 млн гектарів, безпосередньо перетинається із землями корінних народів і місцевих громад. Такий перетин також мають 25% проєктів відновлюваної енергетики промислового масштабу.

Співавтор дослідження та керівник напряму знань і досліджень International Land Coalition Жеремі Бургуа зазначив, що кліматичні плани зазвичай враховують викиди вуглецю, але рідше — земельні потреби проєктів. Автори закликали уряди та громадські організації системно відстежувати заявки на оренду земель, комерційні переговори й заявки на розвідувальні гірничі роботи.

У доповіді також вказано, що електромобіль потребує у шість разів більше мінеральної сировини, ніж звичайний автомобіль, а наземна вітроенергетика — у дев’ять разів більше мінеральних ресурсів, ніж газова електростанція.

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