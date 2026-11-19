У США адміністрація президента Дональда Трампа здійснила понад 500 дій, що послаблюють федеральний захист населення від канцерогенів, стверджується у звіті природоохоронної організації Natural Resources Defense Council. Про це повідомляє The Guardian. Автори звіту вважають, що зміни в правилах, наукових процедурах і фінансуванні досліджень можуть збільшити вплив канцерогенних речовин на населення.

Зміни у підході до ризиків

Серед ключових змін у звіті названо відхід Агентства з охорони довкілля США від принципу, за яким безпечного рівня впливу канцерогенів не існує. Цей підхід виходив із того, що будь-яка доза канцерогенної речовини створює ризик, який зростає зі збільшенням дози.

Натомість відомство почало застосовувати пороговий підхід, за якого певні рівні впливу канцерогенів можуть визнаватися безпечними. За даними видання, це вже призвело до послаблення захисту від формальдегіду, який використовують у багатьох споживчих товарах. Подібний підхід адміністрація, за оцінкою авторів звіту, може застосовувати й до регулювання шестивалентного хрому — поширеного забруднювача води.

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Регулювання та дослідження

У звіті також ідеться про затримки із запровадженням нових норм, скасування окремих регуляторних вимог, скорочення фінансування досліджень і персоналу, який працює над питаннями раку. Автори документа зазначили, що вимоги до промисловості надати дані щодо канцерогенних речовин, зокрема бензену, бісфенолу А та вінілхлориду, були відкладені.

Окремо звіт вказує на зміни у вимогах до досліджень, які використовують для встановлення норм щодо канцерогенів. За твердженням авторів, Агентство з охорони довкілля США почало більше спиратися на короткострокове моделювання замість довготривалих досліджень за участю людей або тварин. Це, на їхню думку, може впливати на оцінку ризиків від хімічних речовин у повітрі, воді та споживчих товарах.

У Білому домі заявили, що програма Make America Healthy Again є частиною зусиль президента Трампа у боротьбі з хронічними захворюваннями. Представник Агентства з охорони довкілля США своєю чергою повідомив, що адміністрація досягла понад 500 екологічних успіхів і продовжує виконувати свою місію із захисту здоров’я людей та довкілля.

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