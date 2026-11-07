У штаті Південна Австралія в Австралії представники корінних народів дуже рідко входять до складу присяжних, хоча вони надмірно представлені в системі кримінального правосуддя. Такий висновок містить дослідження Інституту правової реформи Південної Австралії (SALRI), повідомляє ABC News Australia.

У звіті, опублікованому Австралійським інститутом судової адміністрації, SALRI запропонував генеральному прокурору штату розглянути 34 рекомендації щодо розширення участі корінних народів у роботі присяжних. Дослідники назвали ключовими перешкодами недостатню реєстрацію виборців, дискваліфікацію через кримінальне минуле та питання культурної безпеки.

Проблеми з добором присяжних

Автори дослідження зазначили, що представники корінних народів Південної Австралії, як і загалом Австралії, не мають рівних можливостей бути залученими до роботи присяжних. У Порт-Огасті потенційні присяжні з корінних народів трапляються вкрай рідко, хоча близько чверті населення міста становлять представники цих спільнот.

Директор SALRI Джон Вільямс заявив, що чинна практика виклику присяжних лише за виборчими списками є проблемною через нижчий рівень реєстрації виборців серед корінних народів. У звіті запропонували розглянути використання даних про реєстрацію в дорадчому органі First Nations Voice to Parliament як додаткового джерела для майбутнього добору присяжних.

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Запропоновані зміни

SALRI також назвав кримінальне минуле суттєвою причиною дискваліфікації потенційних присяжних із корінних народів. У звіті вказано, що підстави для таких обмежень у Південній Австралії є надто широкими та не мають послідовного обґрунтування.

Заступник директора SALRI Девід Плейтер звернув увагу, що форма й зміст повісток для присяжних сприймаються як надто офіційні та загрозливі, тому їх варто переглянути. Дослідження також рекомендує, за наявності фінансових можливостей та інфраструктури, розширити кримінальні виїзні сесії Окружного суду на Порт-Лінкольн і Беррі — райони зі значною часткою корінного населення.

Генеральний прокурор Південної Австралії К’ям Магер заявив, що уряд ретельно розгляне висновки та рекомендації звіту й надасть відповідь згодом. Він визнав, що для участі корінних народів у роботі присяжних у штаті існують бар’єри.

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