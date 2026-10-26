Звіт виявив нестачу гендерних видатків у восьми округах Кенії — Nation Kenya

У Кенії звіт SDG Kenya Forum виявив, що видатки на гендерну рівність, розширення економічних можливостей жінок і досягнення Цілі сталого розвитку №5 у низці округів часто не відповідають зобов’язанням, зафіксованим у планах розвитку та річних бюджетах. Про це повідомляє Nation Kenya.

Аналіз восьми округів

Дослідження охопило округи Макуені, Накуру, Лайкіпія, Уасін-Гішу, Кіліфі, Тайта-Тавета, Кітуї та Бомет. Автори проаналізували практику позначення гендерних видатків у різних департаментах, використання даних із розподілом за статтю під час планування, зв’язок бюджетних асигнувань із вимірюваними показниками результативності, а також координацію й участь громадськості в бюджетному циклі.

У звіті зазначено, що рішення щодо мобілізації доходів і видатків округів рідко ґрунтуються на даних, розподілених за статтю. Через це дефіцит фінансування спостерігається, зокрема, у програмах економічного розширення можливостей жінок, протидії гендерно зумовленому насильству та охороні здоров’я.

Гендерний підхід назвали необов’язковим

Виконавча директорка SDGs Kenya Forum Флоренс Севуо заявила, що між прогресивними гендерними нормами Кенії та фактичними бюджетними видатками зберігається розрив. За її словами, надходження національних ресурсів до округів є критерієм реального впливу політики на жінок, дівчат і вразливі групи.

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Комісія з питань гендерної рівності та рівних можливостей Кенії зазначила, що більшість державних видатків залишаються гендерно сліпими або лише гендерно чутливими, а не цілеспрямовано орієнтованими на гендерну рівність. Водночас округи управляють ключовими сферами надання послуг, зокрема охороною здоров’я, водопостачанням, сільським господарством, дошкільною освітою, місцевою інфраструктурою та ринками.

Відсутність юридичного контролю

Національні рекомендації Кенії щодо гендерно орієнтованого бюджетування не мають обов’язкової юридичної сили. Закон про управління державними фінансами не передбачає обов’язкового гендерного сертифіката чи санкцій за неврахування такого підходу. Округи також не зобов’язані подавати звіти про гендерний вплив своїх видатків.

Директорка Державного департаменту з питань гендеру та утверджувальних дій Джеклін Макоха заявила, що оприлюднений аналіз має допомогти поліпшити гендерне бюджетування, мобілізацію ресурсів і їх розподіл. Вона закликала інтегрувати цей підхід у комплексні плани розвитку округів та щорічні плани розвитку.

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