У новому звіті правозахисної організації Korea Future зібрано свідчення 570 людей, які залишили Північну Корею. Більшість опитаних повідомили, що самі зазнали або були свідками переслідувань християн. Дослідження, яке тривало п’ять років і охопило співрозмовників із різних регіонів країни, звинувачує режим Кім Чен Ина в систематичних порушеннях свободи віросповідання через стеження, залякування та насильство, повідомляє BBC News.

Свідчення колишніх ув’язнених

Кім Бо Бін, яка нині живе неподалік Сеула, розповіла, що в КНДР молилася лише потай: беззвучно промовляла гімни, плескала двома пальцями та заплющувала очі тільки лежачи на підлозі. Після затримання в Китаї у 2007 році її депортували до Північної Кореї. За словами жінки, під час допитів її били 23 дні, а згодом засудили до трьох років примусової праці.

Інша колишня ув’язнена, Лі Йон Чжу, розповіла, що під час допитів її запитували, чи бачила вона Біблію, відвідувала церкву або зустрічалася з місіонерами. За її словами, в камері наглядачі реагували на заплющені очі ув’язнених підозрами в молитві. Вона також повідомила, що разом з іншими християнками потай молилася та пошепки повторювала біблійні вірші.

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Контроль релігії та покарання

У звіті йдеться, що північнокорейська влада використовує поліцію та мережу інформаторів для виявлення релігійної діяльності. Колишня поліцейська інформаторка заявила, що отримувала накази збирати відомості про сусідів, які могли молитися. За її словами, у переданій поліцією службовій записці християнство називали «антисоціалістичною діяльністю».

Пхеньян заявляє, що гарантує свободу віросповідання. Водночас правозахисні організації та ООН роками повідомляли про переслідування віруючих. Церкви у Пхеньяні контролює держава, зазначає BBC. У 2020 році в КНДР ухвалили закон про відмову від реакційної ідеології та культури, спрямований на блокування «іноземного впливу». За даними BBC, володіння Біблією або проведення богослужіння може призвести до ув’язнення, а поширення релігійних книг чи відеоматеріалів карається смертю.

У школах дітей застерігають від «забобонів» під час занять із самокритики; у матеріалі зазначено, що під цим зазвичай мають на увазі християнство та інші вірування.

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