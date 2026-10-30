Звіт зафіксував 78 порушень проти медійників у Пакистані — Dawn

У Пакистані з жовтня 2025 року до серпня 2026 року задокументували 78 порушень проти працівників медіа, йдеться у щорічній доповіді Freedom Network. Як повідомляє Dawn, організація вважає, що зменшення кількості зафіксованих випадків не означає більшої безпеки для журналістів.

Доповідь під назвою «Від насильства до юридичної війни: процес як покарання для журналістів» підготували за технічної підтримки International Media Support. Її авторами стали журналіст Аднан Рехмат і виконавчий директор Freedom Network Ікбал Хаттак.

Погрози, напади та юридичний тиск

У звіті зафіксовано одне вбивство, пов’язане з професійною діяльністю, три замахи на вбивство, 18 погроз убивством або завданням шкоди, 11 нападів, 13 юридичних дій і 32 погрози юридичними діями. Найбільше випадків — 49, тобто понад половину загальної кількості, — зареєстрували в Пенджабі. Далі за числом випадків ідуть Хайбер-Пахтунхва, Ісламабад і Белуджистан.

Найчастіше мішенню ставали цифрові та незалежні журналісти. Майже у двох третинах випадків потерпілі або їхні родини вказали на державні органи та посадовців як на ймовірних ініціаторів переслідувань.

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PECA як інструмент переслідування

Freedom Network назвала центральним елементом юридичного тиску на онлайн-журналістику Закон про запобігання електронним злочинам — PECA. За висновком організації, Національне агентство з розслідування кіберзлочинів дедалі частіше застосовує цей закон проти журналістів, щоб карати за інакодумство.

У доповіді зазначено, що звинувачення в наклепі, поширенні неправдивої інформації, переслідуванні або завданні репутаційної шкоди спрямовують у процедури щодо кіберзлочинів, зокрема у справах про матеріали щодо державних витрат, корупції чи дій посадовців. Навіть без підтвердженої заяви про злочин або вироку сам процес, за оцінкою авторів, може ставати покаранням через виклики, перевірку пристроїв, витрати на поїздки й адвокатів, затримання, повторні слухання та репутаційні втрати.

Автори також висловили занепокоєння роботою двох комісій із безпеки журналістів — федеральної та комісії в провінції Сінд. За оцінкою Freedom Network, федеральний механізм фактично не працює, а комісія Сінду має обмежене охоплення та вплив поза Карачі.

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