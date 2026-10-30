Звіт зафіксував зростання популяції здичавілих оленів в Австралії — The Guardian

В Австралії неоприлюднений урядовий звіт зафіксував зростання чисельності та ареалу поширення здичавілих оленів упродовж 2020–2025 років, коли оцінювали національний план дій щодо цього виду. Олені дедалі частіше з’являються поблизу великих міст, а щорічні виробничі втрати та витрати часу на управління популяціями перевищують 91 млн доларів, повідомляє The Guardian.

Зростання ареалу та збитки

У звіті здичавілих оленів назвали одними з інвазивних шкідників, чисельність яких у країні зростає найшвидше. В Австралії закріпилися шість видів таких оленів: читал, лань, свинячий олень, благородний олень, руса та самбар. Найбільша щільність їхніх популяцій зафіксована на південному сході країни, менші локальні популяції є у Південній і Західній Австралії та Північній Території.

Професор Університету Дікіна та президент Австралійського товариства ссавців Юен Річі заявив, що уряди недостатньо інвестують у контроль популяцій. За його словами, олені завдають серйозної шкоди сільському господарству, місцевій фауні й довкіллю, а також створюють ризики для безпеки на дорогах і культурно значущих об’єктів.

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Виняток становить Південна Австралія

Оціночний звіт, підготовлений Національними координаторами з контролю хребетних шкідників, показав проблеми майже в усіх штатах і територіях. Новий Південний Уельс і Тасманія отримали негативну оцінку за всіма чотирма критеріями. Квінсленд та Австралійська столична територія отримали по три негативні оцінки й одну проміжну.

Єдиним винятком стала Південна Австралія, де у 2022 році запустили загальноштатний план викорінення оленів. Штат отримав позитивну оцінку за всіма чотирма показниками: з високою впевненістю там зафіксували скорочення чисельності, ареалу та екологічного й аграрного впливу тварин.

Директор Інституту довкілля Університету Аделаїди Ендрю Лоу зазначив, що після початку програми вартістю 4 млн доларів чисельність оленів у штаті істотно скоротилася. Водночас тварини переміщуються на околиці міст, де їх відстріл є дорожчим. За його оцінкою, для функціонального викорінення оленів у Південній Австралії знадобиться ще близько 10 млн доларів протягом десяти років.

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