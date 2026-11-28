Федеральний з’їзд німецької партії «Союз Сари Вагенкнехт» (BSW) у Дрездені підтримав співпрацю з партією «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у землі Саксонія-Ангальт. Більшість із приблизно 600 делегатів проголосувала проти ініціативи, що передбачала чіткіше відмежування від AfD, повідомляє Tagesschau.

Після відхилення ініціативи кілька членів BSW заявили про вихід із партії. Співзасновник BSW Клаус Ернст сказав в ефірі ZDF, що також залишить партію. Серед ініціаторів пропозиції про чіткіше відмежування від AfD були члени правління Крістіан Леє, Амід Рабіє, Ральф Суїкат, Джессіка Татті, Севім Дагделен і Клаус Ернст.

Магдебурзький шлях

Засновниця партії Сара Вагенкнехт і лідер BSW Фабіо Де Мазі виступали за так званий магдебурзький шлях. Він передбачає відмову від коаліції з AfD, від голосування за кандидата AfD на посаду глави земельного уряду та від офіційного толерування AfD. Водночас керівництво BSW допускає спільні ініціативи, голосування та, можливо, письмові домовленості з AfD.

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Де Мазі заявив, що BSW має фундаментальні розбіжності з AfD, зокрема щодо витрат на озброєння, військової служби, близькості AfD до адміністрації президента США Дональда Трампа та її риторики про «реміграцію». Водночас він наголосив на необхідності парламентських домовленостей із AfD, якщо BSW прагне вести змістовні дискусії та зменшувати суспільне невдоволення.

Співвідношення сил у ландтазі

Суперечка пов’язана зі співпрацею BSW та AfD у парламенті Саксонії-Ангальт у Магдебурзі. На земельних виборах у вересні AfD здобула перемогу з великим відривом. У ландтазі AfD має 39 місць, BSW — п’ять, разом це більшість у 83-місцевому парламенті.

Земельне відділення AfD у Саксонії-Ангальт місцева служба захисту конституції з 2023 року відносить до гарантовано правоекстремістських. AfD оскаржує цю класифікацію в суді, а провадження наразі призупинене. BSW не створювала коаліції з AfD, однак уже кілька разів співпрацювала з нею в земельному парламенті.

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