11 листопада в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключення світла

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У середу, 11 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії протягом усієї доби.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг.

В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов’язані з наслідками російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Актуальні графіки можна перевірити на офіційних ресурсах обленерго.

Джерело: Укренерго

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

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