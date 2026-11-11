12 листопада в Україні діятимуть погодинні відключення світла

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У четвер, 12 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть обмеження електропостачання.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до трьох черг.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Джерело: Укренерго

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

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