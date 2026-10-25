133 мешканці Ламу подали позов через землю для НПЗ Dangote — Nation Kenya

У Кенії 133 мешканців Чандаваї в окрузі Ламу подали позов через земельну ділянку, яку планують використати для проєкту нафтопереробного заводу Dangote. Вони позиваються до уряду, Управління розвитку коридору Lapsset і Dangote Industries, стверджуючи, що їхні права на землю не врахували під час підготовки проєкту, повідомляє Nation Kenya.

Позов щодо землі в Ламу

Спір стосується ділянки Land Reference Number 13061 у районі Хінді-Манда Магогоні. Позивачі заявляють, що їхні родини поколіннями жили, обробляли та освоювали частини цієї землі: будували будинки, вирощували сільськогосподарські культури, утримували худобу, облаштовували мечеті й святині та ховали там родичів.

Мешканці не мають офіційних правовстановлюючих документів, однак наполягають, що їхнє традиційне та спадкове користування землею має отримати правовий захист. Вони також вважають цю територію громадською землею, якою опікується влада округу Ламу.

У позовних матеріалах заявники стверджують, що 7 серпня 2024 року державні службовці, військові, місцеві адміністратори та інші представники влади зайшли на ділянку з бульдозерами й важкою технікою. За їхніми словами, тоді було знищено посіви, дерева та інше майно без попередження, консультацій чи компенсації.

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Масштаб промислового проєкту

На церемонії початку робіт 30 вересня 2026 року президент Кенії Вільям Руто заявив, що для проєкту визначили 9 тисяч акрів землі та шукають ще 3 тисячі акрів. Додаткова площа потрібна через плани створити спеціальну економічну зону й новий міський центр.

Запропонований завод Dangote в Ламу має переробляти до 700 тисяч барелів сирої нафти на добу. Це значно більше за НПЗ потужністю 120 тисяч барелів на добу, який передбачався первинним планом транспортного коридору Lapsset у програмі Kenya Vision 2030.

Позиції сторін

Позивачі стверджують, що влада не надіслала належних повідомлень про примусове відчуження, не провела обстеження та оцінку майна, не визначила всіх мешканців, яких зачіпає проєкт, і не підготувала план переселення. Вони просять суд зупинити подальші роботи на зайнятих ними ділянках до завершення передбачених законом процедур та визначення компенсації.

Уряд Кенії, зі свого боку, заявляє, що землю раніше придбали для Управління портів Кенії, а сім’ям виплатили компенсації під час попереднього етапу розвитку порту. Суд має встановити, чи охоплювало це відчуження саме спірні ділянки та чи були визнані інтереси нинішніх заявників.

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