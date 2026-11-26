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У п’ятницю, 27 листопада, в частині областей України діятимуть планові відключення електроенергії протягом усієї доби.

Для побутових споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

В «Укренерго» закликають стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках регіональних обленерго, оскільки обсяги обмежень можуть відрізнятися залежно від області.

Джерело: Укренерго.

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