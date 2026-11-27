0:00 / 0:00

У суботу, 28 листопада, у низці регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії.

Для населення діятимуть графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг, а для промислових споживачів — графіки обмеження потужності.

Найскладніша ситуація залишається у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак там продовжуються аварійні відключення світла.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням пошкодженого обладнання. Водночас на Херсонщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Джерело: Укренерго.

Росія перейшла від точкових ударів по ключовому обладнанню енергопідстанцій до масованих атак касетними боєприпасами, намагаючись пошкодити якомога більше елементів інфраструктури.

Трипільська теплоелектростанція на Київщині повністю припинила виробництво електроенергії та тепла через масштабні руйнування, спричинені російськими атаками. Наразі на території підприємства триває розбір завалів.

9 листопада унаслідок чергової атаки пошкодженоТрипільську теплоелектростанцію. У «Центренерго» назвали наслідки обстрілу надзвичайно серйозними.

Читай нас у