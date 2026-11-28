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У неділю, 29 листопада, в Україні протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення — обсягом від однієї до трьох черг.

Для промислових споживачів та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та працювати над стабілізацією енергосистеми.

Точний час і тривалість відключень за конкретною адресою залежатимуть від регіону. Актуальні графіки рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Джерело: Укренерго.

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