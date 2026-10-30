31 жовтня в частині областей України діятимуть графіки відключень світла

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У суботу, 31 жовтня, в окремих регіонах України запровадять графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських обстрілів. Про це повідомили в «Укренерго».

Заходи обмеження споживання діятимуть у частині українських областей протягом дня.

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

Для споживачів запровадять такі обмеження:

06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).

Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Джерело: Укренерго

Додамо, що у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині зберігається складна ситуація зі світлом.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.

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