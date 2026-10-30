31 жовтня в частині областей України діятимуть графіки відключень світла
У суботу, 31 жовтня, в окремих регіонах України запровадять графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських обстрілів. Про це повідомили в «Укренерго».
Заходи обмеження споживання діятимуть у частині українських областей протягом дня.
Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.
Для споживачів запровадять такі обмеження:
- 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
- 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).
Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Українців просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
Джерело: Укренерго
Додамо, що у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині зберігається складна ситуація зі світлом.
Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.
До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.
Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.