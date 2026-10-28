Аделаїда заборонила рекламу компаній викопного палива — ABC News Australia

Міська рада Аделаїди в Австралії проголосувала за заборону реклами нафтових, вугільних і газових компаній у громадських просторах, що належать муніципалітету. Обмеження стосуватимуться, зокрема, автобусних зупинок, банерів і білбордів та набудуть чинності 1 липня 2027 року, повідомляє ABC News.

Ініціативу заступника лорд-мера Кірана Снейпа підтримали п’ятеро членів ради, четверо проголосували проти. Снейп заявив, що політика міста має відповідати його підходу до боротьби зі зміною клімату. Рада Аделаїди оголосила кліматичну надзвичайну ситуацію у 2019 році та прагне до 2030 року вдвічі скоротити викиди вуглецю порівняно з рівнем 2020 року.

Перехідний період і обмеження для радників

У рішенні передбачили перехідний період для компаній, які вже мають рекламні домовленості з радою, однак його тривалість поки не визначили. Також членам міськради заборонили приймати гостинність на заходах, спонсорами яких є нафтогазові або вугільні компанії.

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У річному звіті міської ради зазначено, що кілька радників, зокрема лорд-мер Джейн Ломакс-Сміт, торік прийняли безкоштовні квитки на суму понад 3 тисячі доларів під час велогонки Tour Down Under.

Реакція уряду штату

Уряд Південної Австралії розкритикував рішення, заявивши, що воно може поставити під загрозу майбутнє фестивального містечка Tour Village велогонки Tour Down Under на площі Вікторія. Титульним спонсором змагання є газова компанія Santos, штаб-квартира якої розташована в Аделаїді.

Представник уряду штату заявив, що Tour Village під час цьогорічного заходу відвідали понад 70 тисяч людей, а місцевий бізнес міг отримати від цього вигоду. Джейн Ломакс-Сміт також наголосила, що великих спонсорів важко залучати. Водночас радник Альфредо Кабада, який голосував проти, заявив, що заборона може відштовхнути великих роботодавців і створити для ради юридичні ризики.

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