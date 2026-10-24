Адміністрація президента США Дональда Трампа подала клопотання у федеральній справі щодо перегляду схвалення офшорного вітропарку Revolution Wind вартістю $6,2 млрд, розташованого біля узбережжя штату Род-Айленд. Про це повідомляє OilPrice.

Міністерство внутрішніх справ США прагне отримати право скасувати схвалення плану будівництва та експлуатації проєкту, видане три роки тому. Відомство заявило про потребу повторно оцінити відповідність рішення Закону США про землі зовнішнього континентального шельфу.

Позов проти проєкту

Позов у 2024 році подала група Green Oceans, що виступає проти вітроенергетики. Він стосувався дозволу на Revolution Wind і пов’язаного з ним проєкту South Fork Wind.

У поданні Міністерство внутрішніх справ також розкритикувало рішення Бюро управління океанічною енергетикою США, ухвалене у 2023 році. На думку відомства, бюро недостатньо пояснило, як потенційний вплив проєкту узгоджується з його обов’язком забезпечувати інші види використання американських вод, зокрема рибальство та рекреацію.

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Стан будівництва

Потужність Revolution Wind становить 704 МВт. За даними видання, вітропарк постачає електроенергію Новій Англії з березня 2026 року, а повністю запустити його планують до кінця року. Після повного запуску об’єкт має забезпечувати електроенергією близько 350 тисяч домогосподарств і підприємств.

Данська енергетична компанія Ørsted, яка розробляє проєкт, на момент публікації не коментувала подання. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що виконують графік подання процесуальних документів, а цей крок не слід трактувати як зміну підходу відомства до офшорної вітроенергетики.

У січні федеральний суддя Ройс Ламберт постановив, що наданих урядом доказів щодо можливого впливу турбін на роботу військових радарів недостатньо для зупинки робіт над проєктом. Суддя врахував, що об’єкт уже перебував на просунутій стадії та пройшов перевірки оборонних органів і Бюро управління океанічною енергетикою.

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