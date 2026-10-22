Адміністрація Трампа просить переглянути дозвіл New England Wind — The Hindu

Адміністрація президента Дональда Трампа попросила федеральний суд повернути на перегляд дозвіл на будівництво та експлуатацію великої офшорної вітрової електростанції New England Wind біля узбережжя штату Массачусетс у США. Міністерство внутрішніх справ прагне переглянути схвалений у 2024 році, за адміністрації Джо Байдена, план проєкту.

Клопотання до суду

Міністерство юстиції США 20 жовтня подало до суду клопотання про повернення дозволу Міністерству внутрішніх справ, щоб воно могло ухвалити нове рішення. У документі зазначено, що план затвердили попри значні негативні наслідки. Як повідомляє The Hindu, це вже четвертий офшорний вітроенергетичний проєкт, дозвільні документи якого адміністрація Трампа намагається переглянути останніми місяцями.

Будівництво New England Wind ще не почалося. План передбачає встановлення до 129 турбін загальною потужністю до 2600 МВт. За оцінкою в матеріалі, станція могла б забезпечувати електроенергією понад 900 тисяч домогосподарств щороку. Розробник Avangrid відмовився від коментарів.

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Реакція сенатора та галузі

Сенатор-демократ від Род-Айленду Шелдон Вайтгаус заявив, що дії адміністрації можуть зірвати двопартійну законодавчу ініціативу щодо пришвидшення процедур видачі дозволів для нових енергетичних та інфраструктурних проєктів. У вересні Сенат досяг двопартійної домовленості щодо відповідного законопроєкту, однак голосування за нього ще не відбулося.

Міністерство внутрішніх справ також хоче переглянути погодження для Revolution Wind — вітрової електростанції для Род-Айленду та Коннектикуту, будівництво якої завершене, — а також для Maryland Offshore Wind Project, де роботи ще не починалися. Національна асоціація океанічних галузей висловила занепокоєння невизначеністю, яку створює повторний розгляд федеральних дозволів, зокрема для об’єктів, що вже будуються або працюють.

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