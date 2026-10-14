Адміністрація Трампа просить суд дозволити перегляд схвалення Revolution Wind — The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до федерального суду з проханням дозволити їй переглянути попереднє схвалення майже завершеного морського вітроенергетичного проєкту Revolution Wind біля узбережжя Род-Айленду. Як повідомляє The Hill, у п’ятницю уряд подав клопотання судді Рою Ламберту щодо можливості повторно оцінити, чи було обґрунтованим раніше надане схвалення проєкту.

Аргументи адміністрації

У поданні адміністрація послалася на потенційний помірний або значний негативний вплив вітропарку на інші види використання морської акваторії. Revolution Wind розташований біля узбережжя Род-Айленду. Очікується, що проєкт забезпечуватиме електроенергією приблизно 350 тисяч домогосподарств у штатах Род-Айленд і Коннектикут.

Подання уряду зроблено у справі, в якій різні фізичні особи та організації оскаржили схвалення проєкту у 2024 році. The Hill характеризує цей крок як продовження дій адміністрації проти відновлюваної енергетики, передусім вітрової.

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Переговори про інфраструктурне законодавство

Звернення до суду відбулося на тлі роботи адміністрації з демократами над угодою щодо прискорення реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів. Минулого місяця демократи й республіканці в Сенаті заявили, що досягли домовленості щодо законопроєкту, покликаного пришвидшити будівництво об’єктів відновлюваної енергетики та викопного палива через обмеження окремих екологічних законів і положень.

Під час переговорів підхід адміністрації Трампа до проєктів вітрової та сонячної енергетики був одним із предметів суперечок. Сенатор-демократ від Род-Айленду Шелдон Вайтгаус заявляв, що питання повернення до звичайного порядку розгляду таких проєктів залишалося невирішеним. Невідомо, чи вплине останній крок адміністрації на просування законопроєкту, який законодавці очікують розглянути на сесії Конгресу після виборів цього року.

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