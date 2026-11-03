Adnoc Gas постачатиме TotalEnergies до 1,6 млн тонн СПГ — The National

Компанія Adnoc Gas з Абу-Дабі (ОАЕ) уклала п’ятирічну угоду з французькою TotalEnergies про постачання до 1,6 млн тонн скрапленого природного газу. Як повідомляє The National, угода має підтримати розширення частки компанії на світовому ринку СПГ.

Співпраця в газовому секторі

В Adnoc Gas заявили, що угода продовжує давнє партнерство компаній та відображає зростання попиту на СПГ. Генеральна директорка Adnoc Gas Фатема Аль-Нуаймі зазначила, що компанія розраховує використати зростання глобального попиту на зріджений газ завдяки конкурентним умовам постачання та довгостроковим партнерствам.

TotalEnergies є акціонером Adnoc Gas, а також партнером у проєкті Ruwais LNG. В Adnoc Gas очікують, що запланована інтеграція цього проєкту суттєво збільшить виробничі можливості компанії та підтримає її прагнення стати одним із провідних світових постачальників СПГ.

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Розвиток експорту СПГ

Adnoc розвиває глобальну платформу маркетингу й торгівлі СПГ, яка об’єднає маркетингову діяльність Adnoc Gas та інвестиційного підрозділу XRG із торговельними можливостями Adnoc Trading. Її ціль — 47 млн тонн товарного СПГ на рік після 2030 року.

За даними останнього звіту Міжнародного енергетичного агентства про газовий ринок, у 2025 році на Азію припадало приблизно 65% світового імпорту СПГ. Європа також стала великим покупцем зрідженого газу, замінюючи російський трубопровідний газ і поповнюючи сховища.

У серпні Adnoc Gas повідомляла про контракти на проєктування, закупівлі та будівництво на 8,2 млрд доларів для другої й третьої фаз проєкту з видобутку газу з високим вмістом рідких вуглеводнів. Компанія забезпечує близько 60% потреб ОАЕ в товарному газі та постачає його кінцевим споживачам у понад 20 країнах.

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