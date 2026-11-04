ADNOC заперечила повідомлення про третій обхідний нафтопровід — OilPrice

Державна енергетична компанія Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) в Об’єднаних Арабських Еміратах заперечила повідомлення про можливі плани прокласти третій нафтопровід до Фуджейри в обхід Ормузької протоки. Як повідомляє OilPrice, Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників писало, що компанія розглядала такий проєкт.

Заперечення компанії

За даними Bloomberg, ADNOC нібито інформувала деяких клієнтів в Азії про трубопровід. Водночас плани не були остаточно сформовані та могли змінитися, зокрема щодо маршруту.

Представник ADNOC у відповіді на запит Bloomberg заявив, що повідомлення є «неточним і суто спекулятивним».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експорт через Фуджейру

В ОАЕ з 2012 року працює трубопровід від Хабшана в Абу-Дабі до Фуджейри на узбережжі Оманської затоки. Його протяжність становить 252 милі, а пропускна здатність — 1,5 млн барелів на добу з можливістю збільшення до 1,8 млн барелів на добу.

Раніше цього року ОАЕ оголосили про проєкт West-East Pipeline, який, за очікуваннями, почне роботу у 2027 році та подвоїть експортні можливості через Фуджейру. Емірат розташований поза Ормузькою протокою, тому танкери можуть завантажувати там нафту, не заходячи до Перської затоки.

Читай нас у