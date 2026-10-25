Adnoc запропонувала виробникам ОАЕ можливості на $16,3 млрд — The National
Національна нафтова компанія Абу-Дабі Adnoc оголосила про понад 60 млрд дирхамів, або $16,3 млрд, можливостей для місцевого виробництва в ОАЕ до 2030 року. Програма охоплює більш ніж 200 необхідних товарів і критично важливих запасних частин, повідомляє The National.
Ініціативу представили на другому форумі Make it with Adnoc в Абу-Дабі напередодні енергетичної конференції Adipec. Компанія прагне замінити імпорт локальним виробництвом, щоб скоротити терміни постачання та зменшити залежність від перебоїв у глобальних ланцюгах постачання.
Обладнання та комплектуючі
До переліку можливостей увійшли бурове обладнання, електричні та автоматизаційні системи, хімікати, каталізатори, трубопровідна продукція й важка техніка. Серед виробів, які Adnoc хоче локалізувати, — електровідцентрові насоси, обсадні й насосно-компресорні труби для нафтових свердловин, безшовні труби та компресори.
За словами керівника комерційного напряму та програми внутрішньокраїнної цінності Adnoc Омара Аль-Нуаймі, компанія вже виконала 80 млрд дирхамів із запланованих до 2030 року 90 млрд дирхамів у межах цілі з розвитку місцевого виробництва. Це сприяло локалізації понад 130 видів продукції та створенню або розширенню 95 заводів.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Нові правила закупівель
Adnoc також змінює процедури для учасників тендерів. Компанія планує скоротити тривалість закупівельних циклів максимум на 40%, удвічі зменшити обсяг документації та скасувати попередню кваліфікацію для 60% категорій послуг.
З 1 листопада комерційні пропозиції та показники внутрішньокраїнної цінності оцінюватимуть разом: 70% ваги матимуть комерційні умови, 30% — локальний внесок. Контракти на суму до 2 млн дирхамів звільнять від вимог програми ICV, а для угод до 50 млн дирхамів скасують зобов’язання щодо утримання ICV.
Реєстрацію постачальника, яка раніше тривала кілька тижнів, тепер можна завершити протягом одного дня, заявила старша віцепрезидентка Adnoc Салама Аль-Аваді. Для перевірки документів через єдину платформу постачальників також застосовуватимуть штучний інтелект.