Агентство США планує послабити правила щодо витоків метану — The Verge

Агентство з охорони довкілля США (EPA) планує послабити правила, покликані обмежити витоки метану з нафтогазової інфраструктури. Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа має намір скасувати запроваджені за Джо Байдена вимоги, які, за оцінками, могли скоротити викиди метану на 80% за 14 років, повідомляє The Verge.

Послаблення вимог для старих свердловин

Очікується, що EPA послабить стандарти для так званих малодебітних свердловин — старих об'єктів із невеликим видобутком палива, які водночас спричиняють непропорційно великі витоки метану. За даними ProPublica, на такі свердловини припадає половина викидів метану нафтогазової галузі США, хоча вони забезпечують лише 6% видобутку нафти й газу в країні.

Агентство також може припинити програму Super Emitter Program, яка інформувала операторів нафтогазової інфраструктури про великі викиди метану обсягом від 100 кілограмів на годину. На початку жовтня EPA заявило, що готується представити відповідну пропозицію найближчими днями.

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Аргументи EPA та реакція активістів

Голова EPA Лі Зелдін заявив, що послаблення вимог заощадить нафтогазовим компаніям 45 млрд доларів. За його словами, попередні правила передбачали 18 млрд доларів витрат на дотримання регуляторних вимог. У пресрелізі від 7 жовтня Зелдін зазначив, що пропозиція враховує проблеми, на які вказували американські виробники та оператори нафти й газу.

Метан є основним компонентом природного газу, утворює смог і впродовж 20 років має до 80 разів вищий потенціал потепління, ніж вуглекислий газ. За наведеними у матеріалі даними, на метан припадає близько 30% глобального потепління, що вже сталося. Водночас він залишається в атмосфері трохи більше десяти років, на відміну від вуглекислого газу, який може зберігатися там сотні або тисячі років.

Екологічні активісти та захисники здоров'я розкритикували можливий перегляд правил. Представниця Moms Clean Air Force Селера Г'юз назвала можливе послаблення федеральних норм ударом по зусиллях із захисту здоров'я дітей і клімату. Правила часів Байдена, за оцінками, могли забезпечити до 98 млрд доларів вигод завдяки зменшенню кліматичних ризиків і витрат, пов'язаних із забрудненням повітря, а також дозволити повернути природний газ вартістю до 13 млрд доларів.

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