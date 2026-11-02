Аль-Джабер заявив про скорочення запасів нафти майже на 1 млрд барелів — The National

Міністр промисловості й передових технологій ОАЕ Султан аль-Джабер заявив в Абу-Дабі, що перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку скоротили світові запаси нафти майже на 1 млрд барелів. На відкритті ADIPEC 2 листопада він закликав переглянути підходи до енергетичної безпеки.

Як повідомляє The National, аль-Джабер наголосив, що гарантувати видобуток енергоносіїв уже недостатньо: необхідно також забезпечувати їхнє постачання до споживачів. За його словами, витрати на перевезення та логістику, які до перебоїв становили менш як 5% вартості бареля, тепер перевищують 30%.

Запаси пального та логістика

Очільник державної нафтової компанії Adnoc заявив, що в окремих країнах запаси дизельного пального впали до найнижчих для відповідного сезону рівнів за 35 років. На інших ринках, за його словами, виник дефіцит постачання скрапленого природного газу обсягом 600 млрд кубічних футів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аль-Джабер назвав п'ять пріоритетів для посилення енергетичної безпеки: доступність постачання, маршрути виходу на ринок, операційну аналітику, інвестиційну довіру та кадровий потенціал. Він також виступив за розширення стратегічних запасів, зміцнення інфраструктури та диверсифікацію маршрутів постачання.

Штучний інтелект для нафтової галузі

Adnoc одночасно оголосила про угоду з OpenAI та G42 щодо застосування системи OpenAI Frontier. Компанія планує використовувати штучний інтелект у розробці родовищ, управлінні свердловинами та комерційних операціях.

За словами аль-Джабера, партнерство має зробити системи Adnoc безпечнішими, стійкішими та продуктивнішими. Він також заявив, що ОАЕ й надалі виступатимуть за діалог, дипломатію та політичні рішення задля стабільності енергетичних ринків і світової економіки.

Читай нас у