Al Gharbia очікує попиту на труби для обходу Ормузької протоки — The National

Компанія Al Gharbia Pipe Company з Абу-Дабі очікує нових замовлень на труби для нафтогазових трубопроводів, оскільки країни Близького Сходу активізують проєкти в обхід Ормузької протоки. Про це повідомляє The National з посиланням на виконувача обов’язків генерального директора компанії Норіцугу Міфуне.

За його словами, країни регіону розглядають будівництво нових трубопроводів, щоб обходити протоку. Al Gharbia Pipe Company є спільним підприємством Senaat з Абу-Дабі, японської JFE Steel та Marubeni-Itochu Steel.

Проєкти в країнах регіону

ОАЕ розширюють 360-кілометровий трубопровід Хабшан—Фуджейра, відомий також як Західно-Східний нафтопровід. Його експортну пропускну здатність планують подвоїти від нинішніх 1,5 млн барелів на добу.

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Ірак і Сирія працюють над відновленням трубопроводу, пошкодженого під час вторгнення під проводом США у 2003 році. Саудівська Аравія також розглядає розширення свого Східно-Західного трубопроводу, щоб постачати нафту на світові ринки без проходження через Ормузьку протоку.

Виробничі плани компанії

Al Gharbia раніше постачала труби для Західно-Східного проєкту ADNOC та нафтового родовища Маджнун поблизу Басри в Іраку. Компанія також веде переговори з ADNOC щодо майбутніх трубопровідних проєктів.

Торік виробництво труб Al Gharbia становило близько 250 тис. тонн, а у 2026 році скоротилося приблизно до 60 тис. тонн через перебої в ланцюгах постачання та затримки нафтогазових проєктів у регіоні на тлі війни. Наступного року компанія очікує збільшити виробництво до 200 тис. тонн. Крім нафти й газу, вона вивчає можливість виготовлення труб для транспортування водню.

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