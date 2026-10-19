Amazon підписала угоду про фінансування ядерного енергооб’єкта в Індіані — The Verge

Amazon підписала угоду з X-energy та American Electric Power (AEP) про фінансування будівництва нового об’єкта атомної енергетики в штаті Індіана, США. Його планують збудувати на місці закритої вугільної електростанції Breed Generating Station у Фербенксі, окрузі Салліван. Об’єкт має забезпечувати до 960 МВт безвуглецевої електроенергії для регіональної мережі та дата-центрів Amazon, повідомляє The Verge.

Реактори Xe-100

На майданчику планують збудувати 12 малих модульних реакторів Xe-100. Ця технологія все ще перебуває на етапах розробки та ліцензування. Реактори можуть використовувати повітряне, водяне або комбіноване охолодження.

Amazon заявляє, що така система охолодження може дозволити розгортати реактори в регіонах з обмеженими водними ресурсами без впливу на попит місцевих громад на воду. Водночас компанія не оголосила строків будівництва або початку роботи енергооб’єкта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Робочі місця та спільні плани

За оцінкою Amazon, проєкт потенційно може створити близько 1 тисячі робочих місць під час будівництва та 100 постійних робочих місць. Умови угоди щодо майданчика у Фербенксі не розкриваються.

Це другий проєкт в атомній енергетиці, над яким Amazon і X-energy працюють спільно. Компанії мають спільну мету співпрацювати з регіональними енергопостачальниками для розгортання у США понад 5 ГВт нових атомних потужностей до 2039 року.

В Індіані раніше розпочинали будівництво АЕС Marble Hill, однак проєкт залишили незавершеним у 1983 році після витрат у 2,5 млрд доларів. Демонтаж об’єкта триває з 2008 року.

Читай нас у