Аналітик S&P Global: високі ціни на нафту збережуться — France 24

Високі ціни на енергоносії продовжують прискорювати інфляцію та викликати невдоволення виборців у різних країнах. Водночас через Ормузьку протоку проходить більше сирої нафти, а уряди вивільняють додаткові обсяги аварійних паливних запасів, повідомляє France 24.

Ціни залежать від потоків через протоку

Віцепрезидент і керівник досліджень ринків нафти, енергетики та мобільності S&P Global Джим Беркхард вважає, що підвищені ціни на нафту стануть новою нормою, доки не нормалізуються потоки через Ормузьку протоку. За його словами, Близький Схід неможливо замінити як джерело постачання нафти.

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Додатковий тиск на перевезення

Беркхард також назвав пошкоджену інфраструктуру та високі витрати на морські перевезення викликами середньо- та довгострокового характеру. Проблеми з переробкою нафти, за його оцінкою, не обмежуються Близьким Сходом. Він зазначив, що добова ставка фрахту для одного нафтового танкера зросла приблизно з 60 тисяч доларів до понад 1 мільйона доларів.

Після двох енергетичних криз менш ніж за п’ять років уряди шукають різні способи посилити енергетичну безпеку. Частина країн може робити ставку на видобуток нафти й газу на своїй території або поблизу неї, тоді як інші прагнуть відмовлятися від нафти й газу. За словами Беркхарда, вибір залежатиме від ресурсів і можливостей конкретної країни чи регіону.

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