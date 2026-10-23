Аналітики не очікують розв’язання танкерної кризи через крок США — The National

Дозвіл адміністрації президента США Дональда Трампа на продаж підсанкційних нафтових танкерів навряд чи розв’яже кризу на ринку перевезень нафти. Головною перешкодою лишається небажання судновласників відправляти танкери через Ормузьку протоку через напади на судна в Аравійській затоці, повідомляє The National.

Ризики для екіпажів

Старший аналітик Bloomberg Intelligence Саліх Їлмаз зазначив, що американський крок може дещо полегшити ситуацію з доступністю танкерів в Аравійській затоці, однак не усуне нинішньої кризи. За його словами, судновласники вимагають дуже високої компенсації за ризик для суден та екіпажів під час роботи поблизу Ормузької протоки.

Міжнародна морська організація станом на 22 жовтня підтвердила 120 нападів на судна від початку війни в лютому. Внаслідок атак загинули 22 моряки. Як раніше повідомляла Financial Times, власники танкерів платять капітанам до 100 тисяч доларів на місяць, а також по 50 тисяч доларів премії за кожен рейс через ризики судноплавства в районі протоки.

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Обмежена користь від послаблення санкцій

Адміністрація США цього тижня дозволила продавати підсанкційні танкери, щоб після ремонту їх можна було використовувати для перевезення нафти, на яку не поширюються санкції. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що уряд співпрацює з інвесторами, які купують простоюючі судна, ремонтують їх і використовують для транспортування непідсанкційної нафти.

Втім, за оцінкою Їлмаза, значна частина санкційних суден уже працює на російських, іранських або інших обмежених торговельних маршрутах, а не простоює. Тому послаблення обмежень радше перерозподілить наявні потужності між основними ринками, ніж істотно збільшить доступність танкерів.

Аналітикиня Vortexa Ванін Чжан також вказала, що чимало танкерів, внесених до санкційного списку Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, залишаються під санкціями Великої Британії або ЄС. Крім того, близько 70% танкерів зі списку OFAC мають вік щонайменше 20 років, що може обмежити їхнє повернення до основних перевезень через вимоги до технічного обслуговування, інспекцій, страхування та комерційної придатності.

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