ANZ підвищив прогноз Brent до 105 доларів за барель — OilPrice

Банк ANZ підвищив прогноз ціни нафти Brent на кінець 2026 року на 10 доларів — до близько 105 доларів за барель. Як повідомляє OilPrice, у банку очікують, що експорт нафти з Близького Сходу, доступність суден і постачання пального залишатимуться обмеженими до грудня.

Прогноз без нового потрясіння

Стратеги ANZ зазначили, що їхній прогноз не передбачає нового геополітичного шоку. Він ґрунтується на припущенні, що чинні обмеження для близькосхідного експорту, судноплавства та ринку нафтопродуктів збережуться до кінця року.

За оцінкою банку, світові ринки втратили значну частину резервів, які могли б пом’якшити нові потрясіння. В ANZ заявили, що вісім місяців адаптації до перебоїв із постачаннями з Близького Сходу суттєво послабили такі буфери. Водночас подальша ескалація в регіоні, на думку банку, здатна підняти ціни ще вище.

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Оцінки UBS і Goldman Sachs

Раніше UBS також переглянув свій прогноз Brent на кінець 2026 року — зі 100 до 110 доларів за барель. Банк пояснив це невизначеністю довкола конфлікту на Близькому Сході, обсягів виробництва й експорту з регіону та світового попиту на нафту.

Goldman Sachs очікує, що Brent коштуватиме 90 доларів за барель наприкінці року, а середня ціна у 2027 році становитиме 80 доларів. Водночас у банку вважають, що ризики для цього прогнозу зміщені в бік зростання. Goldman Sachs оцінює закладену в ціну Brent премію за ризик приблизно у 27 доларів за барель.

OilPrice також пише, що ціни на нафту прямують до четвертого поспіль місячного зростання на тлі ескалації атак хуситів на Саудівську Аравію та очікувань можливих нових ударів США та Ізраїлю по Ірану.

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