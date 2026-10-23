Саудівська нафтова компанія Aramco планує збільшити пропускну спроможність нафтопроводу Схід—Захід, також відомого як Petroline, приблизно з 7 млн до 10 млн барелів на добу. Розширення маршруту, який дає змогу транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки, має тривати два-три роки, повідомляє Fortune.

Маршрут до Червоного моря

Генеральний директор Aramco Амін Нассер заявив, що компанія також проводить інженерні дослідження щодо додаткових експортних маршрутів. Нафтопровід завдовжки близько 750 миль пролягає від переробного центру Абкайк поблизу Перської затоки до порту Янбу на Червоному морі.

До початку війни трубопроводом зазвичай транспортували близько 2 млн барелів нафти на добу. Наприкінці березня він досяг повної потужності у 7 млн барелів на добу, причому близько 2 млн барелів із цього обсягу надходили на саудівські нафтопереробні заводи, а не на експорт.

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Ризики для постачання

Викладач Школи менеджменту MIT Sloan і колишній заступник помічника міністра фінансів США з питань довкілля та енергетики Гілберт Меткалф вважає, що якщо Саудівська Аравія зможе збільшити потік трубопроводом до 10 млн барелів на добу, це могло б додати до світового ринку близько 2% нафти та дещо знизити ціни. Водночас він наголосив на вразливості трубопроводу й іншої нафтової інфраструктури королівства до атак дронів і ракет, а також на невизначеності щодо доступних нафтопереробних потужностей.

Цього року Petroline неодноразово зазнавав атак. За даними Kpler, після удару дронами 10 вересня трубопровід превентивно зупинили до 22 вересня. Морський шлях через порт Янбу також пов'язаний із ризиками в районі Баб-ель-Мандебської протоки, через яку проходять танкери, що прямують на південь із Червоного моря.

За даними Kpler, у вересні експорт нафти через Ормузьку протоку становив у середньому трохи менш як 9 млн барелів на добу — близько 44% лютневого рівня. Меткалф зазначив, що навіть розширення саудівського трубопроводу може не зменшити залежність світового ринку від цієї протоки.

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