Aramco розпочала інженерні роботи для розширення нафтопроводу Схід—Захід — Asharq Al-Awsat

Саудівська компанія Aramco розпочала попередні інженерні роботи для розширення нафтопроводу Схід—Захід, який може транспортувати сиру нафту від Перської затоки до Червоного моря. Про це під час телефонної конференції за підсумками звітності заявив президент і головний виконавчий директор компанії Амін Нассер, повідомляє Asharq Al-Awsat.

План збільшення пропускної здатності

Минулого місяця Нассер заявляв, що Aramco прагне наростити пропускну здатність трубопровідної мережі з 7 млн до 10 млн барелів на добу. За його словами, нафтопровід забезпечив компанії додаткові можливості для експорту нафти під час перебоїв у регіональній торгівлі.

Компанія також розглядає розширення потужностей зі зберігання нафти у ключових центрах попиту та вздовж експортних маршрутів. Нассер сказав, що Aramco вивчає додаткові маршрути експорту і можливості зберігання за межами Саудівської Аравії, а також використовує експортні термінали в Перській затоці та перевалку вантажів між танкерами для постачання клієнтам.

Очільник Aramco заявив, що інвестиції в нафтопровід Схід—Захід продемонстрували свою довгострокову цінність на тлі порушень регіональної торгівлі. За його твердженням, компанія повернула всю вартість будівництва трубопроводу приблизно за 15 днів.

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Видобуток та фінансові показники

Aramco відзвітувала про зростання скоригованого чистого прибутку в третьому кварталі на 9% у річному вимірі — до 117 млрд саудівських ріялів, або $31,2 млрд. Цей результат перевищив очікування аналітиків на рівні $30,66 млрд.

Нассер також повідомив, що роботи з розширення видобутку на родовищі Зулуф почалися за графіком. Компанія очікує, що до кінця року додаткові виробничі потужності становитимуть до 600 тис. барелів на добу. За його словами, Aramco може збільшити максимальну сталу виробничу потужність понад 12 млн барелів на добу, якщо таке рішення ухвалить уряд.

Компанія зберегла прогноз капітальних витрат на 2026 рік у межах $50–55 млрд. Ця сума включає витрати на відновлення активів і грошову інвестицію $2,6 млрд у HUMAIN, де Aramco володіє 49% акцій.

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