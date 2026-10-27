Арбітраж виключив вимоги Казахстану на $12 млрд щодо Кашагану — OilPrice

Постійна палата третейського суду в Гаазі виключила вимоги Казахстану на 12 млрд доларів у спорі з міжнародним консорціумом щодо освоєння нафтового родовища Кашаган у Каспійському морі. Йдеться про витрати, які, за твердженням Казахстану, були понесені у 2011–2015 роках. Суд дійшов висновку, що ці вимоги подали після завершення строку позовної давності. Водночас арбітраж залишив чинними інші вимоги на 8 млрд доларів, повідомляє OilPrice з посиланням на Bloomberg.

Спір навколо Кашагану

Казахстан вимагає компенсації від консорціуму нафтових компаній, до якого входять ExxonMobil, Shell і TotalEnergies. Астана стверджує, що під час розробки Кашагану сталися затримки та перевищення витрат. Родовища Кашаган розташоване в Каспійському морі неподалік казахстанського міста Атирау.

За оцінкою Управління енергетичної інформації США, Кашаган має понад 13 млрд барелів видобувних запасів. Видобуток на ньому розпочали у 2016 році після багаторічних затримок і значного зростання витрат. Розробку ускладнюють мілководдя, значні сезонні коливання температури та високий вміст токсичного й корозійного сірководню в пласті. Через мілководдя і холодний клімат об'єкти родовища розміщені на штучних островах.

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Казахстан також висуває окремі претензії на понад 130 млрд доларів через недоотримані доходи, пов'язані із затримками видобутку. ExxonMobil, за даними джерела, заявляє, що подальший розвиток Кашагану не може тривати до врегулювання арбітражних спорів.

Інфраструктурні плани та видобуток

Того ж дня Казахстан оголосив про участь Міжнародної фінансової корпорації, приватного підрозділу Світового банку, у підготовці інфраструктурних проєктів на 3 млрд доларів у 2026–2031 роках. Корпорація надаватиме консультаційні послуги в межах Спільної програми економічних досліджень Казахстану. Ініціативи мають бути зосереджені на державно-приватному партнерстві, розвитку транспортної інфраструктури та ефективнішому управлінні водними ресурсами.

За перші вісім місяців 2026 року Казахстан видобув 61,7 млн тонн нафти — на 8,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. У серпні влада знизила прогноз річного видобутку на 2026 рік до 96 млн тонн після показника майже 100 млн тонн торік. OilPrice називає одним із головних чинників падіння перебої на основному експортному маршруті країни — Каспійському трубопровідному консорціумі.

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