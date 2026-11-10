Аварія на енергооб’єкті залишила без світла близько 150 тисяч абонентів на Чернігівщині

Про це повідомило у Телеграмі АТ «Чернігівбленерго».

«Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич», — йдеться у повідомленні.

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Знеструмлено близько 10 тисяч абонентів у Корюківському районі», — додали у товаристві.

Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, додали у Чернігівобленерго.