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Головне Енергетика

Аварія на енергооб’єкті залишила без світла близько 150 тисяч абонентів на Чернігівщині

UA NEWS 10 Листопада 2026 12:53
Аварія на енергооб’єкті залишила без світла близько 150 тисяч абонентів на Чернігівщині
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Через аварію на об’єкті електропостачання станом на 10 листопада знеструмлено Чернігів, Славутич, Корюківський і Чернігівський райони. Без електроенергії залишилися близько 150 тисяч абонентів, енергетики працюють над відновленням живлення.

 
 

Про це повідомило у Телеграмі АТ «Чернігівбленерго».

«Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич», — йдеться у повідомленні.

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Знеструмлено близько 10 тисяч абонентів у Корюківському районі», — додали у товаристві.

Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, додали у Чернігівобленерго.

Раніше Чернігів було повністю знеструмлено після атаки РФ, зупинився електротранспорт. Нагадаємо, що 28 жовтня внаслідок аварії на об'єкті енергетичної інфраструктури без світла залишилися близько 210 тисяч абонентів у трьох районах Чернігівської області.  У ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали удару по Києву балістичними ракетами. У столиці знову було чути вибухи.

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