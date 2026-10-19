Федеральний уряд Австралії проводить консультації щодо можливої вимоги до паливних компаній постачати або купувати визначені обсяги низьковуглецевого рідкого пального, зокрема біопалива. Такий механізм може створити попит на внутрішню продукцію та посилити стійкість країни до цінових і постачальних потрясінь, повідомляє ABC News Australia.

У першій половині року з Австралії експортували понад 60 мегалітрів вироблених у країні етанолу та біодизеля, хоча країна шукала додаткові обсяги пального. Biofuel Producers Alliance заявляє, що наявні виробничі потужності її учасників становлять близько 470 мегалітрів етанолу та біодизеля, що дорівнює приблизно трьом дням додаткового запасу.

Запаси та експорт

Австралія наразі має запаси бензину на 41 день і дизельного пального на 33 дні. Це більше, ніж на початку війни в Ірані, після вжитих раніше екстрених заходів, але все ще нижче за міжнародну вимогу мати 90-денний запас.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Генеральний директор Biofuel Producers Alliance Метт Гоббс заявив, що в березні та квітні бензин E10 був серед перших видів пального, які зникали із заправок. Водночас, за його словами, 24 млн літрів етанолу відправили до Південно-Східної Азії, Південної Кореї та інших країн. Альянс, до якого входять Manildra Group, Wilmar Sugar і три виробники біодизеля, закликає запровадити національну вимогу щодо домішування біопалива з 2027 року.

Пропозиції уряду та бізнесу

Урядова консультаційна пропозиція передбачає запровадження з 2029 року кількісної вимоги для постачальників щодо придбання або постачання визначених обсягів альтернативного пального. Після 2035 року підхід планують змінити: вимоги мають визначатися інтенсивністю вуглецевих викидів палива, а не його конкретним видом чи обсягом.

Австралійська торгово-промислова палата заявила, що чинні проєкти потенційно здатні забезпечити до 2 млрд літрів внутрішнього низьковуглецевого пального. Водночас організація виступила проти ринкових зобов’язань, доки не буде підтверджено достатню пропозицію за конкурентними цінами та готовність інфраструктури і систем контролю. Торік частка біодизеля становила лише 0,1% дизельного пального, спожитого в Австралії.

Читай нас у