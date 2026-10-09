Австралія внесе законопроєкт про резервування до 20% газу — OilPrice

Уряд Австралії наступного тижня планує внести законопроєкт, який встановить остаточні правила схеми резервування природного газу для внутрішнього ринку. Відповідно до пропозиції, експортери скрапленого природного газу мають резервувати для внутрішнього ринку до 20% загального обсягу виробництва. Про це повідомляє OilPrice.

Запуск схеми запланували на 2027 рік

Схема Domestic Gas Reservation Scheme має набути чинності 1 липня 2027 року. Уряд просуває її для посилення енергетичної безпеки та забезпечення достатніх обсягів газу для східного узбережжя Австралії, де наприкінці десятиліття очікують проблеми з постачанням.

Як повідомили Bloomberg неназвані джерела, безпосередньо залучені до підготовки законопроєкту, жоден експортер СПГ не отримає повного звільнення від нових правил.

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Обсяг резервування переглядатимуть щороку

Минулого місяця австралійська влада пом’якшила початковий варіант вимог після активного лобіювання з боку галузі. Спершу виробників планували зобов’язати резервувати для національного ринку 20% виробництва. Тепер пропонується встановлювати обсяг до 20% щороку, спираючись на ковзний п’ятирічний прогноз попиту.

Найбільші виробники та експортери газу в Австралії висловлювали занепокоєння, що ці вимоги можуть послабити позиції країни як надійного постачальника СПГ на світовий ринок.

Водночас Департамент промисловості, науки та ресурсів Австралії заявив, що в січні—березні 2027 року країна матиме достатні обсяги газу для покриття попиту. За прогнозом відомства, на ринку східного узбережжя очікується профіцит пропозиції.

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