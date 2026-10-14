Австралія внесла до парламенту законопроєкт про резервування газу — ABC News Australia

До парламенту Австралії внесли законопроєкт про національне резервування газу, який може зобов’язати виробників продавати на внутрішньому ринку до п’ятої частини обсягів, призначених для експорту. За оцінкою уряду, ініціатива має знизити оптові ціни, оскільки країні не доведеться такою мірою конкурувати за власний газ із міжнародним ринком, повідомляє ABC News.

Резерв із невеликим надлишком

Щорічний обсяг газу для внутрішнього ринку визначатиме енергетичний регулятор. Цільовий показник становитиме 110% від фактичних потреб Австралії. Уряд розраховує, що такий помірний надлишок посилить тиск на ціни для споживачів.

Міністерка ресурсів Мадлен Кінг заявила, що правила мають зробити газ доступнішим, водночас зберігши достатню прибутковість нових проєктів для інвесторів. За її словами, газ потрібен для підтримки розгортання відновлюваної енергетики, промисловості та опалення будинків.

Кінг не назвала очікуваного рівня зниження оптових цін, пояснивши це комерційною конфіденційністю проведених розрахунків. Вона повідомила, що уряд оприлюднить оцінку впливу реформи, однак не уточнила, чи міститиме вона прогноз цін.

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Застереження галузі та опозиції

Газова галузь попередила, що механізм може змусити компанії продавати газ дешевше за собівартість. Генеральна директорка Australian Energy Producers Саманта Маккалок заявила, що політика здатна тимчасово здешевити газ, але водночас зробити майбутні проєкти нежиттєздатними та скоротити пропозицію в довгостроковій перспективі.

Коаліція заявила про готовність працювати з федеральним урядом над схемою резервування, але наголосила на необхідності гарантувати майбутні поставки, інвестиції та інфраструктуру. Урядовий огляд газового ринку також зазначив, що для нижчих цін критично важливі новий видобуток і інфраструктура для транспортування газу з півночі країни на південний схід.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році оптові ціни на газ в Австралії підскочили із середнього рівня менш ніж 10 до 60 австралійських доларів за гігаджоуль через перебої у світових поставках. Тоді уряд запровадив тимчасові заходи, зокрема річне обмеження ціни на рівні 12 австралійських доларів за гігаджоуль, однак огляд ринку визнав їх недостатніми для тиску на ціни в бік зниження.

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