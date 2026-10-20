Азійські покупці нафти обирають менші танкери через рекордний фрахт — OilPrice

Азійські покупці нафти дедалі частіше використовують менші танкери та укладають довгострокові угоди на фрахтування суден через рекордне зростання вартості морських перевезень. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, який цитує джерела в нафтопереробній та трейдинговій галузях.

Дефіцит великих танкерів

За даними видання, останніми тижнями фрахтові ставки для перевезення сирої нафти зросли до рекордних рівнів. На тлі війни в Ірані змінилися торговельні маршрути та структура перевезень, а супертанкери виконують довші й менш ефективні рейси або працюють у шатловому режимі для перевезення нафти через Ормузьку протоку.

Збільшення потоків нафти з району Ормузької протоки, значна частина яких проходить через перевалку з судна на судно в Оманській затоці, затримує супертанкери на тижні. Судна очікують на такі операції поза протокою, що обмежує доступність дуже великих нафтових танкерів для інших важливих маршрутів, зокрема між узбережжям Мексиканської затоки США та Азією.

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Зміна закупівель в Азії та Європі

Високі фрахтові ставки впливають на рішення нафтопереробних заводів щодо закупівель і походження сировини в Азії та Європі. Для азійських переробників доставка партій нафти з узбережжя Мексиканської затоки США стала настільки дорогою, що фактично зупинила ціновий арбітраж на цьому напрямку.

Натомість покупці в Азії звертаються до більших обсягів близькосхідної нафти та купують її на умовах доставки, щоб зменшити транспортні витрати. Європейські нафтопереробники через подорожчання фрахту надають перевагу сировині з ближчих регіональних джерел.

Підвищений попит на європейські та близькосхідні сорти підняв премії за окремі марки. За даними Wood Mackenzie, минулого тижня Dated Brent торгувався з рекордною премією у 20 доларів за барель до Brent, а норвезька середньосірчиста нафта Johan Sverdrup — з рекордною премією у 24 долари за барель. Водночас дисконти на африканську та американську нафту розширилися через дорожнечу далеких перевезень до Азії: для деяких західноафриканських сортів вони сягнули мінус 20 доларів за барель.

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