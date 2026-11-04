Азійський індикатор LNG перевищив $31 за MMBtu на тлі дефіциту — OilPrice

Азійський спотовий індикатор скрапленого природного газу Japan-Korea Marker у листопаді перевищив 31 долар за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu), а на короткий час піднімався вище 33 доларів. На початку року він становив трохи більш як 9 доларів за MMBtu, повідомляє OilPrice.

Європа та Азія конкурують за обмежену кількість партій LNG після порушення катарського експорту. США наростили експорт скрапленого газу до рекордних обсягів, а QatarEnergy продовжила дію форс-мажору щодо власного експорту LNG.

Втрати постачання

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, війна між США та Ізраїлем з одного боку й Іраном з іншого призвела до втрати близько 60 млрд кубометрів постачання LNG за вісім місяців до жовтня. Додаткове виробництво у США та Африці компенсувало до двох третин цього обсягу.

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МЕА очікує, що світове виробництво LNG цього року скоротиться на 3%, що, за даними агентства, стане найглибшим річним падінням від початку ведення статистики. У березні—жовтні спад становив 6%. Агентство також попередило, що напруження на газовому ринку може зберігатися наступного року і тривати до 2027 року.

Попит і контракти

За даними OilPrice, перспективи попиту на природний газ підтримує будівництво дата-центрів для розвитку штучного інтелекту. Shell у своєму LNG Outlook 2026 прогнозувала зростання попиту на скраплений газ на 65% між 2026 і 2050 роками, попри порушення катарського експорту.

QatarEnergy останніми тижнями уклала довгострокові угоди на постачання LNG: 4 млн тонн на рік від Cheniere Energy та 3 млн тонн на рік від Woodside Energy. Водночас, за даними МЕА, світове споживання газу за перші дев'ять місяців року скоротилося на 1%, або на 35 млрд кубометрів. У матеріалі також зазначається, що азійські покупці частково переходять на дешевше за газ вугілля.

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