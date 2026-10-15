Балансування електромережі Британії коштувало £47,9 млн за день — The Guardian

Оператор електромережі Великої Британії витратив £47,9 млн за один день на балансування системи: він платив вітровим електростанціям у регіонах із надлишком електроенергії за скорочення виробництва та запускав газові електростанції там, де постачання були обмеженими. Як повідомляє The Guardian, ці витрати майже досягли рекордного рівня.

До суми увійшов платіж у £1,6 млн за один півгодинний період. Витрати на балансування включають до рахунків домогосподарств за енергію.

Вузькі місця в мережі

Причиною високих витрат стали обмеження в передаванні електроенергії територією країни. За даними консалтингової компанії LCP Delta, того дня вітрові та гідроелектростанції із сукупною потужністю близько 9 гігаватів отримали оплату за невиробництво електроенергії. Цього обсягу, за оцінкою компанії, вистачило б для живлення понад 8 млн типових домогосподарств.

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Натомість оператору довелося оплачувати запуск газових і біомасових електростанцій, а також купувати більше електроенергії з Європи через високовольтні підводні кабелі. Найчастіше обмеження зачіпають вітрові електростанції у Шотландії, де бракує високовольтних ліній для передавання виробленої електроенергії до районів із більшим попитом на півдні країни.

Витрати зростають

У вересні сукупна вартість балансування електромережі сягнула £505 млн, що стало найвищим місячним показником за весь час. Упродовж наступного року ці витрати, за очікуваннями, можуть становити £3,2 млрд.

Ситуація посилила занепокоєння темпами модернізації енергомережі вартістю £150 млрд, яка не встигає за підключенням нових об'єктів відновлюваної енергетики. За кілька днів до цього Національний оператор енергосистеми звертався по екстрену допомогу до французького оператора, який погодився в останній момент постачати електроенергію до Великої Британії в понеділок і п'ятницю попереднього тижня.

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