Бангладеш планує додати 12 940 МВт потужностей на тлі енергокризи — TIME

Уряд Бангладеш представив нову енергетичну дорожню карту, що передбачає додавання 12 940 МВт генерувальних потужностей за рахунок нових сонячних і вугільних проєктів. План також охоплює модернізацію розподільчих електромереж і буріння 300 нових свердловин для зміцнення внутрішнього газопостачання. Дорожню карту оприлюднили на тлі гострого дефіциту електроенергії, який впливає, зокрема, на швейну промисловість країни.

Дефіцит електроенергії та імпорт палива

Як повідомляє TIME, дефіцит електроенергії в Бангладеші перевищив 3 000 МВт. Влада запровадила масштабні обмеження для споживачів, звільнивши від них критично важливі служби, зокрема лікарні й аптеки. У сільській місцевості перебої з електроенергією подекуди тривають до 16 годин на добу.

Країна, за даними видання, отримує з Близького Сходу майже половину необхідної енергії. У липні—серпні імпорт скрапленого природного газу впав на 83% через перебої поблизу заблокованої Ормузької протоки та пожежу, яка тимчасово вивела з ладу один із двох плавучих терміналів регазифікації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії — держави-агресора — в Україну ціни на промисловий газ у Бангладеші, за даними TIME, зросли на 150%, а на дизельне паливо — приблизно на 70%. Після початку війни в Ірані спотова вартість LNG майже потроїлася.

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Вплив на швейну галузь

Швейна промисловість є найбільшим джерелом формальної зайнятості в Бангладеші: безпосередньо в ній працюють близько 4 млн людей. Торік галузь забезпечила $38,7 млрд, або понад 80% експортних надходжень країни.

На фабриці Ha-Meem Group в Ашулії, на північ від Даки, перебої з постачанням газу змушують автоматично запускати дизельні генератори. Компанія виробляє 9,3 млн одиниць одягу щомісяця для Gap, American Eagle та JCPenney. Її щоденні витрати на енергію зросли приблизно з $200 тис. до $300 тис.

Ha-Meem встановила на дахах підприємств сонячні панелі загальною потужністю 29,2 МВт, однак, за оцінкою представника компанії, вони допомагають лише близько чотирьох годин на день. За три роки до червня з ринку пішли понад 400 менших фабрик, а виробники побоюються, що через зростання витрат і перебої з постачанням замовлення можуть перейти до конкурентів у В’єтнамі, Камбоджі або Пакистані.

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